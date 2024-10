ÜLLATAV Hea tervise saladus võib peituda uriinis

Mida teadlased leidsid?

Näiteks suudavad metaboliidid näidata, kas inimene on tarbinud alkoholi, tsitruselisi, fruktoosi, glükoosi, punast liha või linnuliha. Samuti näitavad need toitaineid, nagu naatrium, kaltsium ja C-vitamiin. Metaboliitide analüüs võib paljastada ka võimalikke terviseriske, nagu rasvumine, kõrge vererõhk ja südamehaigused.

Teadlased avastasid ka, et metaboliitide tase uriinis on inimestel erinev – see viitab sellele, et mis on ühele tervislik, ei pruugi seda olla teise jaoks.