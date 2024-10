Need tegevused on pärast südaööd rangelt keelatud

Suur söök. Magamise ajal on keha vähem aktiivne, mistõttu ei kuluta sa kõiki äsja tarbitud kaloreid. Lisaks võib raskem eine häirida und, seega oleks mõistlik oma hilisõhtune amps natuke varasemaks planeerida.

Öised sõnumid. Keegi ei taha, et teda keset ööd sõnumiga üles äratatakse. Samuti võib sulle öösel tunduda hea mõte saata sõnum näiteks eksile. Oota hommikuni – siis võid ümber mõelda!

Töömeilid. Teised näevad, mis kell sa oma e-kirja saatsid. Kui see läheb teele kell kaks öösel, võib see jätta ebaprofessionaalse mulje. Ajasta meil hommikuks, et paistaks, nagu oleksid varakult tegutsemas.