Põhjus, miks sa ei suuda isegi suure väsimuse korral hommikuti kaua magada

Esimene on see, et hommikune uni on üldiselt kerge. Hommikuti enam sügavat und ei tule, vaid me navigeerime kerge une ja REM-une vahel, olles altimad kergemini ärkama iga krõbina, valguse või ka sisemise pinge tõttu, kui oled päeval stressis. Mida rohkem on segajaid, seda raskem on rahulikult magama jääda.