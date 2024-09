See vallatu tegevus leevendab menopausi sümptomeid

KAS NÕUSTUD? ⟩ Just see on peamine seksiisu tapja

Siiski, nagu tihti juhtub naudingutega seotud teemade puhul, on masturbatsioon menopausi sümptomite leevendamise kontekstis harva arutelu all. Sarah usub, et eneserahuldamine on endiselt tabuteema. «Hoolimata sellest, et masturbeerimine on kasulik menopausis naistele, samuti trans- ja mittebinaarsetele inimestele, jääb see tervishoiuteenuste osutajate seas suuresti tähelepanuta.»