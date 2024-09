KAS NÕUSTUD? Just see on peamine seksiisu tapja

«On instinktiivne ja ürgne vajadus tunda end hoolitsetud ja partnerina, mitte ainult vastutajana või korraldajana,» lisas ta. «Kui tasakaal kaldub liiga tugevalt ühe inimese õlgadele, võib see tekitada varjatud pahameelt, mis tasapisi lämmatab romantilise iha.»

Tõeline suhte- ja ihatapja on vaimne koormus – vajaduste ennetamine ja rahuldamine, otsustamine ja edusammude jälgimine. See tüüpiline heteronormatiivne suhtedünaamika teeb tihti naised rahulolematuks ja väsinuks.

Sarnast tunnet peegeldavad ka naised Gillian Andersoni uues raamatus «Want», mis koondab naiste seksuaalfantaasiaid üle maailma. Näiteks üks Kanada naine unistab: «Et mu abikaasa teataks, et ta palkas koristaja. Et ta ütleks, et käis poes. Et ta kutsuks kinno. Et ta vahetaks voodilinad ja peseks pesu.»

Üks briti naine lisas, et tal on sageli kalduvus kanda emotsionaalset koormat, et teiste elu lihtsamaks muuta, kuid tema seksuaalfantaasia on vastupidine:«Vahel tahan ma lihtsalt alla anda. Ja lasta kellelgi teisel end kontrollida. Ei mingit otsustamist.»

Emotsionaalne eelmäng

Suhtepsühholoog Mairead Molloy selgitas, et majapidamistööde jagamine on tihedalt seotud seksuaalsusega, sest see loob emotsionaalse eelmängu. Ükskõik kummal poolel vaimne koormus on, mõjutab see kindlasti seksiisu.

«Miski ei tapa seksiisu rohkem kui sisemine monoloog, mis tuletab meelde, et kõik kodutööd ja kohustused on taas jäänud sinu õlgadele,» selgitas Rychel. See hakkab suhtes ajapikku usaldust ja lähedust hävitama.

See ei tähenda, et tasakaalu saavutamine oleks lihtne. Nagu Rychel ütleb, muudavad tihedad töögraafikud, vanemlikud kohustused ja isiklikud kriisid igapäevase emotsionaalse toetuse pakkumise palju keerulisemaks, vahendab Metro.