Alustasid trenni? Nende nippidega saad oma keha kiiremini trimmi

Alusta ja lõpeta iga trenn lihaste venitamise ja keha soojendamise/jahutamisega. Paljud jätavad selle sammu vahele, et aega ja energiat säästa, kuid see võib viia tõsiste vigastusteni ja sa ei kasuta kogu trenni potentsiaali ära. Regulaarne venitamine hoiab ära ka järgmise päeva lihasvalu.

Eriti naised keskenduvad sageli ainult kardiotreeningule, püüdes rasva põletada. Kuigi kardio on oluline, on samuti tähtis pühendada mõni päev nädalas ka lihastele. Kombineerides kardiot lihastreeninguga, saavutad kiiremini soovitud tulemused.

Algajana on lihtne end trenniga läbi põletada, enne kui oled jõudnud oma eesmärkideni. Alusta rahulikult ja suurenda trenni intensiivsust järk-järgult. Võta vajadusel vahepeal puhkepäevi, et lihased saaksid taastuda. Pidev liigne koormus viib vigastusteni ja takistab sinu arengut.

Meil kõigil on päevi, mil treenimiseks pole tuju ja vabandusi on lihtne leida. Siiski võib selline harjumus muutuda ebatervislikuks ja takistada sinu edasiminekut. Nendel päevadel tasub end sundida trenni minema – pärast tunned end kindlasti paremini!

Järjepidevus on võtmetähtsusega

Ära treeni juhuslike intervallidega, näiteks kolm päeva järjest ja siis ülejäänud nädala puhkad. Püüa jagada oma treeningud ühtlaselt nädala peale. Regulaarne rutiin aitab sul paremini edasi minna ja on pika aja jooksul kasulikum.

Pärast trenni pese end võimalikult kiiresti, et puhastada nahka higist ja vältida võimalikke nahaprobleeme. Kui oled korralikult treeninud, on su nahk tõenäoliselt higine ja see võib poore ummistada.