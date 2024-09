Igaveseks ja ilma näljata: kolm nõuannet kõhurasvast vabanemiseks

Ebatervislikuks peetakse naiste puhul vöökoha ümbermõõtu, mis on üle 88 sentimeetri. Meeste puhul on see number 102 sentimeetrit. Kui see piir on ületatud, on vööpiirkonna rasvaga seotud terviserisk ja see nõuab kaalu korrigeerimist. Vistseraalne rasv (vööpiirkonnas) soodustab näiteks diabeedi, kõrge vererõhu ja maksaprobleemide tekkimist.