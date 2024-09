NOORTE KOGEMUSLOOD Lämbumisega lõppev seksuaalakt muutub aina populaarsemaks

Erootiline kägistamine pole midagi uut. Ajalooliselt on seostatud seda sadismi ja masohhismi kultuuriga, millega on tänapäeval noored oma seksuaalelus aina rohkem kaasa minemas. Hoolimata erutusest, mida see tegevus võib pakkuda, toob see endaga kaasa ohtlikke tagajärgi, nagu veresoonte lõhkemine, teadvuse kaotamine, kilpnäärme vigastused ja halvemal juhul surm. Siiski jagavad noored enda kogemusi, nagu oleks see üks mõnusamaid seksuaalseid tegevusi maailmas.