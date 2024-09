Personaaltreener hoiatab: «Ärevus võib jõusaalis kõik kihva keerata, aga sellest võib ka kasu olla kui...»

«Kui ennast kiiresti normaalsesse vormi süüa, öeldakse, et sul on liigsöömishäire (nn binge eating). Kui aga aeglaselt ja rahulikult juurde võtta, on hindajaid, kes võivad pähe panna mõtte, et oled anorektik, kardad juurde võtta ja tahadki ebatervislik olla. Vahet ei ole, mida teed, ikka on kellelgi midagi öelda. Ja ainult seetõttu, et käisid laval, tegid midagi, mida «normaalsed»« inimesed ei tee.»

Pidev enese proovilepanek bikiinifitnessis on õpetanud aga Eesti tugevaimale naiskäesurujale, et kogu see arusaam kujuneb enda peas ning see, kuidas ennast väliskeskkonnale esitada, mõjutab omakorda seda, millist tagasisidet sealt saad.

«Kui inimene tunneb end piisava ja enesekindlana, siis tegelikult ei ole ju vajalik igal argihetkel enda väärtuslikkuse kohta tagasisidet küsida.»

Rahunemine toob tulemused

Peamiselt väljendubki jõusaalikülastajate sotsiaalne ärevus Susie-Anni märkamise järgi pidevas valideerimise otsimises. Pikaajalise kogemusega treener on tähele pannud, et ärevatel treenijatel käivad silmad teisi jälgides kogu aeg ringi. Eriti seeriate vahelistel pausidel võib täheldada, et «takseeritakse» ümbruskorda.

«Tegelikult näen, et nende sooritus on halvem, sest fookus on ilmselgelt mujal. Vahel siblivad silmad ringi ka siis, kui ise harjutust sooritatakse. See aga ei võimalda samal ajal hetkes olla ja tunnetada, mis toimub kehas ja millised on arengud. See omakorda suurendab vigastuste ohtu,» hoiatab Susie-Ann.