UNUSTA NÄLG Naine kaotas TikToki nõuannete abil 71 kilogrammi

37-aastane norralanna on lapsest saadik liigse kehakaaluga kimpus olnud. Ta on enda sõnul proovinud lugematul arvul erinevaid meetodeid sellega võitlemiseks, alates maiustustest loobumist rangete piiravate dieetideni, kuid ei midagi. Ta meenutab, et ranged dieedid lõppesid alati söömasööstude ja kaalutõusuga. «Harjusin olema ülekaalu tõttu tõrjutud ja mu enesekindlus oli kohutavalt madal.»