Mis on vanainimese lõhn ja kuidas sellest lahti saada?

Vanadus ei anna endast teada mitte ainult hallide juuste või kortsudega, vaid ka iseloomuliku lõhnaga, mida ei saa millegi muuga segi ajada. See mitte väga meeldiv aroom on paljudele tuttav, kuid sageli ei teata, miks see tuleb ja kas sellega on võimalik midagi ette võtta.

Millega on täpsemalt tegu?

See on spetsiifiline kehalõhn, mis ilmneb vanematel inimestel. Selle esinemise põhjust on seostatud aastate jooksul toimuvate muutustega kehas. See moodustub rasu koostise muutuste tulemusena, mis tekivad ainevahetuse aeglustumise ja hormoonide taseme languse tõttu. See aine koguneb nahka ja hakkab järk-järgult andma sellele iseloomulikku lõhna.

Selle lõhna ilmumine on järkjärguline protsess, mis ei juhtu kõigil korraga ja ühtemoodi. Kõik sõltub tervisest, elustiilist ja toitumisest. Näiteks võib sage rasvase toidu söömine või hügieeni eiramine selle ebameeldiva lõhna teket kiirendada. Lisaks muutub nahk vanusega õhemaks ja kuivemaks, mis mõjutab ka selle seisundit ja aroomi.

Kas ja kuidas on sellest vabaneda võimalik?

Loomulike vananemisprotsessidega seotud lõhnast täielikult vabaneda pole võimalik. Küll on võimalik seda vähendada ja selleks on võimalusi mitu. Värskuse säilitamise võtmeks on muidugi regulaarne ja hea hügieen. Vanemad inimesed peaksid piisavalt sageli duši all käima, kasutama leebeid pesemisvahendeid ja kindlasti oma nahka niisutama.

Teiseks tuleks tähelepanu pöörata riietusele ja kodutekstiilidele. Puhas pesu, riiete pesemine, pehme mööbli ja vaipade puhastamine aitab vähendada lõhnade kogunemist majja. Samuti tasub üle vaadata oma menüü – kasuks tuleb rasvaste toitude vähendamine ja rohke hautatud või keedetud köögiviljade söömine.

Lihtsad muutused igapäevastes harjumustes aitavad püsida värske ja enesekindlana igas vanuses.