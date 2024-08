Need hommikused harjumused põletavad särinaga liigse keharasva

Hommikune start on keha ja vaimu jaoks väga oluline, sellest sõltub suur osa ülejäänud päeva dünaamikast. Siin on viis asja, mida igal hommikul tehes sulab rasv, väheneb kaal, paraneb füüsiline vorm ja meeleolu muutub õnnelikumaks.

Võta hommikul need mõned minutid, et endale täisväärtuslik ja tervislik lõunasöök tööle kaasa pakkida. See teeb head su tervisele ja kehakaalule, aidates kehal saada vajalikke toitained ning see hoiab ka kiirtoidukohtadest ja ebatervislikest snäkkidest eemal.

Kui treening on midagi, mida hommikuti tegema hakkad, on tõenäoline, et see saab igapäevaseks harjumuseks. Ainevahetus ei taastu pärast rasket treeningut lihtsalt algtasemele, vaid jääb veidi kõrgemaks. Kui inimesed kõnnivad suurema osa päevast ringi kiirema ainevahetusega, on see hea.