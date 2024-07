GENIAALNE NIPP Just nii saad endale trenni minemata ideaalsed käsivarred

Randmetele pandud lisaraskused ei tee ainult sinu käsi tugevamaks, vaid ka südamelihaseid — see tähendab, et südame löögisagedus kasvab, tuues kaasa tõhusama treeningu.

Uudne nähtus on vallutanud Tiktoki, kus paljud kasutajad demonstreerivad, kuidas nad on oma hommikurutiini kohandanud selliselt, et see sisaldaks randmeraskuseid.

Alles hiljuti jagas oma hommikurutiini laia maailmaga modell Emily DiDonato. Naine tunnistas, et lisaraskuseid kandes soengu ja meigi tegemine on palju raskem, kui välja paistab. Ta tunnistas, et see oli lausa kurnav, mis tähendab, et naine sai kohe hommikul paraja füüsilise koormuse, mida lisaraskusteta saanud ei oleks.