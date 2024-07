ETTEVAATUST Üllatavad suvised ohud, mis su nahka kahjustavad

Päikesekaitse

Inimesed kasutavad päikesekaitsekreemi juba üsna tublilt, kuid see-eest tehakse vigu – kasutatakse liiga lahjat SPFi (võiks olla 30+ ja lisaks UV-kaitsele ka UVA-kaitse), ei kanta kreemi pärast ujumist või iga paari tunni järel uuesti peale (seda tuleb teha ka siis, kui silt potsikul lubab, et kreem on veekindel).

Ignoreeri väiteid, et päikesekaitsekreemid ei lase D-vitamiinil imenduda. Teadlased on arvutanud, et märtsist septembrini piisab vaid üheksast minutist päikesevalgusest, kui käed ja sääred on paljad, muul ajal soovitatakse D-vitamiini toidulisandit.

Samuti ära koori oma nahka enne randa minekut või päikselist puhkust, sest sul on siis suurem tõenäosus ära põleda.

Päikesepõletus

Kui ikkagi said päikesepõletuse, on oluline nahk kiiresti maha jahutada, sest mida kauem nahk soe püsib, seda rohkem kahju tekib. Mine jaheda duši alla ja tupsuta nahk rätikuga täiesti kuivaks. Pärast niisuta nahka, kuid mitte mõne rasvase ja ummistava kreemiga. Näiteks hüaluroonhape on hea koostisosa, mida niisutajatest otsida, sest see seob vett.

Ettevaatust ravimitega

Ravimid, sealhulgas laialdaselt kasutatav valuvaigisti ibuprofeen ja retsepti alusel väljastatav seenevastane ravim vorikonasool, võivad muuta naha UV-kiirguse ja päikesepõletuse suhtes tundlikumaks. Samuti teevad seda mõned antibiootikumid, diureetikumid, kõrge vererõhu ja keemiaravi ravimid. Valgustundlikkust põhjustab teadaolevalt ka naistepuna.

Ettevaatust taimedega

Ka mõned taimed võivad muuta naha päikesevalguse ja UV-kiirguse suhtes tundlikumaks. Seda nähtust nimetatakse fütofotodermatiidiks. Väga sageli on seda näha laimidega, sest inimesed valmistavad suviti kokteile. Kui nende käed saavad laimimahlaga kokku ja see puutub kokku UV-kiirgusega, võib tulemuseks olla lausa villiline reaktsioon.

Kõik tsitrusviljad võivad selle reaktsiooni esile kutsuda, kuid laimid on eriti problemaatilised. Seda põhjustab taimne kemikaal psoraleen, mida leidub ka petersellis, selleris ja porgandites.

Sarnaseid lööbeid võivad vallandada ambroosia, astrid, karikakrad ja päevalilled. Valulik lööve võib tekkida ka siis, kui keegi läheb päikese kätte pärast peanaha- või kehamassaaži, kus on kasutatud eeterlikke õlisid, mis on tehtud bergamotist, apelsinist ja laimist.

Lööbed

Lööbed on üks levinumaid suviseid nahaprobleeme. Need tekivad siis, kui nahk ei saa vabalt hingata, näiteks kandes kitsaid riideid või istudes pikalt plastikust või vinüülkattega istmel. Kui higinäärmed on ummistunud, tekivad väikesed sügelevad punnid, kirjutab Express.