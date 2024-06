UURING KINNITAB Rinna suurus mõjutab seda, kui palju sa higistad

Uuringus vaadeldi 22 erineva rinna suurusega naist vanuses 18–55. Nad pandi jooksma sooja kliimakambrisse, et mõõta, kui palju nad rinna pealt higi eritavad. 45-minutilise jooksu ajal mõõdeti veel, kui palju keha soojust toodab ja kui suur on higinäärmete kogus. Tulemustest selgus, et suuremate rindadega naistel on vähem higinäärmeid võrreldes naistega, kellel on väiksem rinnapartii.