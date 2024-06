HÜVA NÕU Kui istud niimoodi, siis su keha tänab sind tulevikus

Karm tõsiasi on, et istuv eluviis tapab. Uuringud väidavad, et istumine on tervisele kahjulikum suitsetamisestki. Paljud meist istuvad lausa 11 tundi päevas! Kuid selgub, et iga istumisasend pole nii halb – ehkki ükski neist pole ideaalne ja liigutada on end igal juhul vaja.