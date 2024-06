HEA TEADA Põhjus, miks naistel on väike kõhuke vajalik

Tegelikult juba see, et me tahame kõhupekki kohe õigustada ― «See pole rasv, vaid tegelikult midagi kasulikku!» ― räägib sellest, kui nadid suhted meil rasvaga on. Fakt on aga see, et naistel on kõhul rohkem rasvkude kui meestel ja see on täiesti normaalne. Arvatakse, et kõhurasv kaitseb paljunemisorganeid ja menopausi ajal kaitseb kõhurasv luid, meeleolu, seksuaalfunktsiooni ning isegi aju ja südame tervist, jätkates väikeses koguses östrogeeni tootmist.