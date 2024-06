Naine tegi DNA-testi ja lahutas siis, kuid mitte analüüsi tulemuste pärast

Naine on oma mehega viis aastat abielus olnud ja plaanib nüüd ootamatul põhjusel lahutada. Naine selgitas, et ämm sekkub alati nende suhtesse ja dikteerib suunavalt domineerides mida teha. Kuigi naine mõistab, et see pole tema abikaasa süü, ei mõista ta, et mees ei seisa tema eest, kui ema temas ebamugavust või hingevalu põhjustab.