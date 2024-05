Need puuviljad töötavad peaaegu sama hästi kui lahtistid

Et keha vaevast päästa, on võimalus oodata seedehäire möödumist, pöörduda apteeki või looduslike lahtistite peale panustada. Tutvustame puuvilju, mida nosides peaks peagi kergendus saabuma.

Puuviljakorvist leiab leevendust

Kiivid . Uuringud on näidanud ja kinnitanud, et kiivide lahtistav mõju on suurem, kui psülliumil. Söö hommikuti kaks kiivit, eriti tõhus, kui neid eelnevalt ei koori.

Draakonivili. See on looduslik prebiootikum, mis aitab soolestikus olevatel headel bakteritel õitseda ja areneda.

Pirnid. Pirnide seedimist ergutav mõju on vähem tuntud ja alahinnatud. Pirnid sisaldavad sorbitooli, mis on looduslik suhkrualkohol ja see on looduslik lahtistav aine.