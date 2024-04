MAGUSAISU KUMMITAB? ⟩ Need 5 jooki tõrjuvad tõhusalt tordinälja

Magusaisu kummitab paljusid ja väike amps kommi võib olla väike rõõmusosin muidu hallis argilärmis. Kuid igal asjal on oma plussid ja miinused. Magusanälg on salakaval, sellele järele andes on raske piirduda mõistliku kogusega. Suhkrune amps rahuldab magusaisu, kuid liialdades põhjustab kehakaalu tõusu, hambaaukude tekkimist ja soodustab südamehaiguste riski.