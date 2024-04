TFW ON ALANUD! ⟩ Moegeeniused Embassy of Fashionist korraldasid vee peal imelise etenduse

Kui kõnnib mannekeen...

Eesti moepublikul ainulaadne võimalus osa saada enneolematust moeetendusest, mis toimub otse vee peal. «See hull mõte minna vee peale oli mu unistus juba aastaid,» jutustab Järvsoo . «Idee võttis mu peas kuju aastaid tagasi, kui käisin ühe ujujast sõbra võistlustele Kalevi ujulas kaasa elamas ja unistasin valju häälega: vaat siin tahaks show’d teha! Ja mina ei tea, kuidas see toimub, aga kõik minu soovid on viimaks täide läinud.»

Embassy of Fashioni raskekahurvägi andis moeetendusele võimsa ja imelise avalöögi. Kuigi toimumiskoht oli suurejooneliselt enneolematu, oli etenduse kulg nende sõnul hoopis üllatavalt rahustav ja rahulik. «Kui toimumiskohaks on spaa, siis on see õhkkond juba lõõgastav ja rahustav,» naeris Aldo.