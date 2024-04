Dementsus on kahjuks väga levinud. 2018. aastal hinnati Eestis dementsusega inimeste arvuks 22 942 ning prognoositakse, et aastaks 2050 on neid Eestis juba 35 394. Dementsus ei ole täiesti välditav, sest mõju avaldavad vanus, geneetika ja keskkonnamõjud, kuid oma elustiili üle on sul rohkem kontrolli. Allpool jagavad neuroloogid kolme suurimat riskitegurit, millega tegeledes saad dementsust ennetada.