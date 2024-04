ELUGA UMMIKUS ⟩ Naine loobub puudega lapsest: las keegi saab tema hooldamise eest vähemalt palka

Tema noorem poeg, kes praegu on 7-aastane, on raske puudega. Tal on kromosoomihäire, mis on nii haruldane, et ta täpset diagnoosi ei avalda: liiga suur oht, et teda tuntakse muidu ära. «Ta ei tee ise midagi. Ta ei reageeri puudutusele, mürale ega valule. Tema eest hingab masin ja ta sööb sondi kaudu. Ta jääb igavesti mähkmeid kandma. Ta ei ole kunagi nutnud.» Ta jätkab selgitamist, kuidas tema laps on täielikult tema hooldada ja vastutada ning et peab pidevalt temaga tekkivaid probleeme lahendama. «Hingamisel tekkinud raskused, väljaheited, infektsioonid ja haavandid - see võtab 200 protsenti minu ajast.»