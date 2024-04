Endine hooldaja Tracy Menhinick (52), kes mürgitas teadlikult oma hoole all olevat väikest poissi suurtes kogustes lahtistitega, mõisteti seitsmeks aastaks vangi. Poiss, kelle nime arusaadavatel põhjustel ei avaldata , pidi kohutavat kohtlemist taluma kolm aastat.

Menhinick manustas poisile kolme aasta jooksul retseptita müüdavat lahtistit, mis mõjutas lapse arengut ja liikuvust ning viis ta haiglaravile. Ta nõustus lapse ravi, protseduuride ja operatsioonidega, mida ta teadis, et poiss ei vaja. Šokeerivast süüdistusest selgus, et need põhjustasid lapsele püsivaid tervisekahjustusi ning ohtu tema elule.