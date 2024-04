Mis on jooksja nägu ja kuidas seda vältida?

Jooksmine on üks parimaid treeninguid üldse: seda saab harrastada enam-vähem igal pool ja igal ajal, see on kasulik südame-veresoonkonnale, lisaks tõstab tuju ja vähendab veidi ka dementsuse riski. Jooksusport voolib ka pikad ja sitked lihased, kuid selgub, et jätab jälje ka näkku.