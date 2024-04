KUNINGLIK EKSPERT Kuningas Charles on valmis prints Harryga ära leppima

Kuigi prints Harryl on plaanis lähiajal Suurbritanniasse reisida, siis Meghan Markle temaga tõenäoliselt kaasa ei lähe. Selle asemel jääb ta nende laste Archie ja Lilibetiga koju Montecitosse. Seda peetakse põhjuseks, miks Meghanit kuningaga kohtuma ei kutsuta. Kuid isegi kui ta tuleks, ei pruugi kuningas siiski tema kohalolekut tervitada. Nimelt kardab kuningas kuningliku eksperdi sõnul, et Meghani kohaolek varjutaks olulisemaid sündmusi, vahendab The Mirror.

Kuninglik ekspert Richard Fitzwilliams ütles The Sunile, et kuigi kuningas Charles võib olla valmis Harryga kohtuma, ei tähenda see, et prints saab sooja vastuvõtu osaliseks. Ekspert usub, et kuningas on valmis prints Harryga ära leppima.