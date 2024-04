Lapsed kulutavad suuri summasid TikTokis reklaamitavatele ebatervislikele maiustustele

«Viimaste uuringute järgi veedavad noored telefonis keskmiselt neli tundi päevas, mõned aga kümme. Ma käisin Candy Pop kommipoes ja ostsin TikToki hitiks nimetatud maiustusi. Eks ma polegi kuulnud nendest, kuna olen «dinosaurus» sotsiaalmeediamaailmas, aga just seal, TikTokis, levibki see maiustuste hullus,» räägib saatejuht Mari Fleming ja toob esile, kuidas nutiseadmete ja sotsiaalmeedia kasutamine on muutnud reklaamimaastikku, eriti laste seas.

Internetis toiduteadlikkuse edendamisega tegeleva MTÜ Foodish asutaja Marge Tava räägib saates, et noored on altid järgima suunamudijate soovitusi, tuues näiteks Prime'i energiajoogi fenomenaalse edu. «Kui mõni iidol ütleb, et see toode on äge, siis noored kohe ostavad,» tõdeb Tava ning nendib, et sageli sisaldavad paljud TikTokis populaarseks saanud toodetest kahjulikke koostisosi, mis võivad mõjutada laste käitumist ja tervist.

Noorte põhiliseks uudistekanaliks on TikTok. Foto: Kuvatõmmis saatest / Kanal2

Terviseminister Riina Sikkut väljendab muret regulatsioonide efektiivsuse üle sotsiaalmeediaplatvormidel. «Alkoholi puhul me oleme reklaamipiiranguid rakendanud ja me näeme, et seda on võimalik teha ka sotsiaalmeedias IP-aadressi põhjal. Seda, mis on meil seadusena vastu võetud, need sotsiaalmeediaplatvormid rakendavad – näiteks alkoholireklaami me tegelikult sotsiaalmeedias ei näe. See tähendab, et platvormid on kohustatud seadust järgima,» märgib Sikkut. Ministri sõnul on seaduse järgimine platvormidele kohustuslik, kuid kunstiline vabadus ja reklaamide peen varjamine teevad regulatsioonide rakendamise keeruliseks.

Sisulooja Karl-Gustav Kurn arutleb saates oma rolli üle noorte tarbimisharjumuste kujundamisel. Kurn tunnistab, et telekanaleid ta ei vaata ning põhiline uudistekanal on tema jaoks just TikTok. «Meil sisuloojatel ei tohiks olla liiga suurt vastutust ka selle üle, mida noor tarbib,» räägib Kurn. Ta tunnistab, et kuigi koostööd on osa tema sissetulekust, peaksid sisuloojad siiski mõistma, milline on nende mõju noorte mõttemustrite kujundamisel ja käitumise suunamisel.

Saate arutelu keskmes on küsimus, kuidas kaitsta noori digiajastu reklaamitaktikate eest, mis võivad ohustada nende tervist ja heaolu. «Täistund» võtab teema luubi alla teisipäeval kell 20.30 Kanal 2s.