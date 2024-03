Enneolematu – seksikad kaunitarid kõnnivad vee peal!

Kuidas maandus Eesti moemaastiku mõjukaim moegala Kalev Spa basseiniavarustele? Üllataval kombel oli Kalev ise see, kes hulljulge idee välja pakkus. «Jaa, seal on miljon asja, mis tundusid alguses võimatud,» muigab loovjuht. «Tehnilisi nüansse on tõesti päris keerukas lahendada. Aga Anu Kikas on selline hull naine, kellele väljakutsed just pinget pakuvad. Moemaailmas olen ammu taibanud: asi ei pea olema lihtne! Mida hulljulgem väljakutse, seda võimsam moeelamus.»