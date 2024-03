Maailma absoluutses tipus olnud supermodell Hedvig Maigre: «Vananevad naised on tagasi moes»

44-aastane eestlannast pariisitar Hedvig Maigre pole ennast alati kaunina tundnud. Aastakümneid tagasi, kui moeajakirjanik Anu Merila ühel suvepäeval Kadrioru trammis valges suvekleidis sihvakat brünetti teismelist nägi, tundis ta kohe, et selles tüdrukus on suur potentsiaal modellimaailmas läbi lüüa. «Oli mida imetleda,» meenutas Anu. Hedvig ise ennast sel ajal erilise kaunitarina ei tundnud. Aga Merilal oli õigus. 16-aastaselt võitis Hedvig juba modellikonkursi ning lendas Pariisi. Edasi oli tema tähelend kiire ja kõrge. «Ta on kullaprooviga naine,» iseloomustas Anu.