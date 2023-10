MEISTERLIK! ⟩ Kõige stiilsemad, kes oskavad särada ilma end odavaks muutmata

Äridaam Anu Kudeviita välimus reedab hetkega - tänane juht on varasem moeprofessionaal. Tema lilla-hõbedane unikaalkomplekt on sündinud Anu enda disaini ning õmbleja Elen Kotkase koostöös. «Mul on lihtsalt vaja ise disainida, ma ei leia endale riideid,» püüab särav naine ise tunnustust pigem maha keerata, viidates sellele, et ülemise ja alumise kehapoole suuruste erinevus on neli numbrit. Kuid fakt on see, et tervik mõjub väärikalt, veenvalt ja filigraanselt.

Foto: Erlend Štaub