GALERII ⟩ Kes on Eesti parimad riietujad? Vapustav tase!

Paistab, et teksariide erinev kasutamine on sel aastal külaliste suur lemmik. See on aga väga õigustatud, sest ka selles outfitis on näha mõnusat stiilitaju. Teksariidest topp, mis on kombineeritud suure triiksärgiga jättis väga vaba ja muretu mulje, kuid sealjuures oli näha, et mitte miski ei ole jäetud juhuse hooleks ning iga detail on ideaalselt lihvitud.