Just nii palju tuleb trenni teha, et unetus ei kimbutaks

Treeningu puhul on kõige olulisem järjepidevus – mitte ainult kaalulangetuseks, vaid ka piisava une jaoks, selgus uuringust. Arvukad uuringud on varem näidanud, et regulaarne füüsiline aktiivsus soodustab paremat und ja parandab kroonilise unetuse sümptomeid, kuid ei ole täpselt teada, kui palju trenni on vaja.