Nende roogadega õhtune maiustamine raskendab uinumist

Esmalt tuleb meeles pidada, et enne magamaminekut kõhu pilgeni täis söömine on karuteene kosutavale unele. Soovitatav on süüa vähemalt kaks kuni kolm tundi enne magamaminekut. Hiljem on uinumine seedimise aktiivsuse ja seedetrakti reguleerimise tõttu raskem.