KAS TOIMIB? ⟩ Purjus ahvi harjutus aitab suikuda unele

Kui sul on raskusi uinumisega, otsid tõenäoliselt alati uusi lõõgastusviise, mida oma õhturutiini lisada. Õnnekombel on sotsiaalmeedia igasugu trikkide ja nippide varamu. Üks uusimaid unetrende, millest inimesed praegu vaimustuvad, on purjus ahvi harjutus. Neuroteadlane Dorsey Standish avaldab, kas purjus ahv tõesti aitab magada õndsalt kui beebi?