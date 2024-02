Magamistoas püherdades on vigastused ja piinav valu üks viimaseid asju, millele mõelda soovitakse. Ometi juhtub kirelõõmas rohkem vigastusi, kui ette kujutame. Mõni asend on hooletuse korral eriti ohtlik, selgub LADBible'ist.

Lõbust on asi kaugel, seega on mõistlikum ohte vältida. Milline see kirgepurustav poos on?