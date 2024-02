Sokkidega magajad puutuvad kõvasti kriitikaga kokku, sest paljude väitel on see ebahügieeniline ja tüütu harjumus. Sokikandjad leiavad aga, et sokkidega magamine on magusaima une võti. Millised on aga külmad ja karmid faktid? Uneeksperdid arutavad sokiteaduse üle.