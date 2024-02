Võiks ju arvata, et dieetjoogi valimine säästab kaloritest. See vastab tõele, kuid kunstlikud magusained teevad teistpidi karuteene. Paljudel naistel tekitavad need puhitust ja uuringud näitavad ka, et kunstlikud magusained panevad keha arvama, et suhkur on tulemas, mistõttu insuliinitase tõuseb ning vöökoht võib paisuda.