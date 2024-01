ETTEVAATUST ⟩ See meeldiv tegevus võib põhjustada depressiooni

Levinud on eksiarvamus, et mida rohkem und, seda parem vaimne heaolu. «Pikad uneperioodid võivad meie tujule negatiivselt mõjuda ja isegi olemasolevat depressiooni süvendada,» selgitas Eschweileri erakliiniku meditsiinidirektor Andreas Hagemann. Selle asemel, et hommikul värskena ärgata, tõusevad liiga palju magavad inimesed kurnatute ja masendununa.

Kuigi puuduvad (veel) teaduslikud tõendid selle kohta, et liigne uni võib tervel inimesel põhjustada depressiooni, ütles dr Hagemann: «Üks inimene puhkab välja viie tunniga, teine inimene alles pärast kümmet või ühtteist tundi.» Tema sõnul on heaolu mõttes olulisem une kvaliteet kui selle kestus.

Krooniline unepuudus on seevastu tõestatult kehale ja vaimule kahjulik: «Kui me öösel ei puhka, tunneme end tavaliselt järgmisel hommikul üleväsinuna ja oleme ärritunud,» ütles dr Hagemann. «Võib tekkida depressioon ja suureneb tõsiste südame-veresoonkonnahaiguste risk. Unehäired ilmnevad mitmel viisil ja neil on erinevad põhjused,» võttis ta kokku väljaandes Cosmopolitan. Ühest universaalset soovitust, kui kaua peaks magama, pole ilmselt olemas, kuid üks on selge: liiga palju und võib olla pikas perspektiivis sama kahjulik kui liiga vähe.