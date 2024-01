KEERULISED SUHTED ⟩ Tütar: kutsusin ema enda juurde elama, aga nüüd unistan, et ta koliks välja

Naine jagab Redditis, et see, mis tema ema koduga juhtus oli kohutav ning ainuõige otsus oli ta enda juurde kutsuda, kuni ema omale uue elamispinna leiab.

«Kutsusin ta enda juurde elama, aga nüüd saan aru, et see oli viga. Ta lamab terve päeva voodis, vaatab filme, räägib valjuhäälselt telefoniga. Kui ma kommenteerin tema valju häält, siis ta solvub. Ma tahan, et mu ema koliks juba minema,» kurdab 43-aastane naine.