Kõige paremad toidud, millega oma keha tervislikult puhastada

Aastate jooksul oleme seisnud silmitsi igasuguste puhastavate jookide, dieetide ja pillide reklaamidega, mille eesmärk on aidata kehal vabaneda toksiinidest. Kuigi see kõik võib tunduda ahvatlev, on meie kehadel tegelikult märkimisväärne võime end ise puhastada. Meid on selleks varustatud maksa, neerude, naha ja seedesüsteemiga.