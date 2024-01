Hädas naine kirjutas anonüümse postituse ühele Facebooki nõuandelehele, mis on mõeldud selleks, et emad saaksid üksteist keerulistes olukordades toetada. Austraaliast pärit naine küsis seekord nõu aga väga tundlikul teemal, öeldes, et ta vajab teiste emade arvamust, et mõista, kas tema partneri soov magamistoas rohkem aega veeta on mõistlik ja loogiline.