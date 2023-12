Talvehooaeg on paljude inimeste jaoks veidi laisk periood. Miski ei ületa kamina ääres tekikuhja all oma lemmikfilmide vaatamist. Samuti tundub päris hea idee mitte tõsta oma jalga õue külma kätte. Kui aga näpid peeglist vaadates kurvalt oma kõhtu, ei ole hea mõte lesida kogu päeva diivanil. Õnneks on võimalik ka laisalt alla võtta. Need nipid ei nõua palju pingutust, kuid annavad tulemusi.