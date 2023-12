Regulaarne seksuaalelu on muidugi imeline. Kuid kas peaksite muretsema, kui seks on pikemaks ajaks pausile pandud? Ja vallalistel naistel tuleb tingimata keegi voodisse tirida, kuna see on «tervise jaoks»? Kas intiimelu puudumine mõjutab keha tõesti negatiivselt?