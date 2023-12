HEA TEADA ⟩ Just selline toitumine vähendab diabeediriski

Diabeedi ennetamisel ilmnevad need eelised ainult siis, kui taimne toitumine on tervislik ja piirab kõrgelt töödeldud või rohke suhkruga toite, selgus uuest uuringust.

Kuidas aitab tervislik taimne toitumine kaitsta keha teise tüübi diabeedi eest? See mõjutab mitmesuguseid diabeedivastaseid mehhanisme, sealhulgas veresuhkru ja lipiidide taset ning vähendab keha rasvasisaldust.

Kuigi uuringus leiti ainult seos, mitte otsene põhjus ja tagajärg, olid leiud huvitavad. Analüüs vaatas ka maksa tervist ja muid põletikunäitajaid ning uuris, kuidas need võivad olla seotud toitumise ja II tüübi diabeedi tekkeriskiga. See viitab võimalikele tulevaste uuringute kavadele, et hinnata, kas taimne dieet võib tegelikult vähendada II tüübi diabeedi tekke riski, kirjutab CNN.