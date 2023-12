Maailmas, kus toitumistrendid tulevad ja lähevad, on üks tagasihoidlik hommikusöögi põhitoitaine, mis on suutnud aja proovile vastu pidada – muna. Juba pikka aega on muna tuntud kui valgurikas toiduaine, kuid viimased uuringud on toonud esile, kuidas muna tarbimine kaks korda päevas võib olla tervisele kasulik.