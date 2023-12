Kui inimene alustab mõne toitumis- või trenniplaaniga, siis soov kõht eest ära saada, on enamasti nimekirja tipus. See mitte ainult ei mõju enesekindlusele hästi, vaid vähendab ka südamehaiguste ja diabeediriski. Allpool on kirjas üheksa nippi, et saada nädalaga lame kõht.