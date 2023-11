KÕHT PUNNIS? ⟩ Selle järgi saad aru, kas sul on gaasid või on see pekk

Esmalt pööra tähelepanu oma kõhule kogu päeva jooksul. Kui kõht laieneb ja tõmbub kokku, on tõenäoliselt tegemist puhitusega. Seevastu järjepidev punnis kõht viitab kõhurasvale ja on tugevam. Kui sa oled 48 või vähema tunni jooksul juurde võtnud kilo või enamgi, on see tõenäoliselt puhitus. Kehal kulub rohkem kui üks päev, et talletada lisakalorid kõhurasvana.