«Meie tulemused näitavad, et ajapiiranguga söömine on elujõuline alternatiiv teise tüübi diabeediga inimestele, kes on tüdinenud kalorite lugemisest, et langetada kehakaalu,» ütles uuringu juhtivautor Krista Varady, Illinoisi Chicago ülikooli toitumisprofessor.