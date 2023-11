NAISTEJUTUD ⟩ Peep Vain: sel hetkel sain aru, et mu isa täiega armastas mind!

See on tõenäoliselt koht, kus nii naised kui mehed võiksid korraks peeglisse vaadata – kui palju ma ise vestlusse panustan ja küsin, et kontaktis oleks mingit kvaliteeti? Kui palju ma tunnen huvi inimese vastu, kes kõrval on, et oleks üldse võimalik lähedust luua?

Taipamise näide – ta ei muutu

Kuidas aru saada, et tegu on taipamisega? «Vahel on need taipamised pealtnäha primitiivsed, aga nii sügavad, et piinlik on tunnistada – kas ma tõesti siis enne nii lihtsast asjast aru ei saanud?» Peep toob ka elulise näite taipamisest – see teine inimene minu kõrval ei muutu mitte kunagi. Ta võib areneda, kui ta ise soovib, ja muuta oma käitumist. Aga meie soovitud moel ta ei muutu. Parem oleks see teave vastu võtta ja võltslootustest loobuda. «Inimesed küll arenevad ja muudavad oma käitumist, aga panna tingimuseks, et ma saan sinuga hästi läbi siis, kui sina oled teistsugune, kui sa tegelikult oled... (Naerab.) Jah, me teame seda ammu, aga kas sa ikka päriselt ka seda tead? Nii et pole kahtluse varjugi, sa lepid sellega ega jonni?»