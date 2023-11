NAISTEJUTUD ⟩ Tiina Lokk: ära tee seda! Sellega näitad ainult oma nõrkust

Pimedate Ööde Festival toimub 3.–19. novembrini 2023. Tiina Lokk on selle festivali algataja ja juht, kes selle nullis üles ehitas. Täna kuulub PÖFF A-klassi festivalide kõige mainekamasse nimistusse. Maailmas on 3000–5000 festivali.

«Me peaksime olema eriti uhked selle üle, et meie A-klassi festival on väga ebatraditsiooniliselt sündinud,» selgitab Tiina Lokk. «Meil on puudu kõik need eeldused, mis suurel A-klassi filmifestivalil peaksid olema. Seda suuremalt tuleks hinnata seda, mis meil siin praegu on!»

Linastub 528 hoolega valitud filmi 73 riigist, nende seas 51 maailma esilinastust.

Halb ilm on eelis. «Publiku seisukohalt on november parim aeg filmifestivali korraldamiseks. Kunagi armastasin naljaga pooleks öelda, et ega siin olegi sel ajal palju muud teha, kui filme vaadata või kodus lapsi teha.»

PÖFFi sünni juurde kuulus lugu – filmid tulevad siia ja otsivad oma vaatajaid samamoodi, nagu hingedekuul rändavad hinged. Nüüd on selge, et need sügavama sisuga filmid on oma vaatajad leidnud – PÖFFi külastajanumbrid on meie rahvaarvu arvestades megahead.